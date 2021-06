Fahrer von Elektroroller (50) gerät unter Lkw und stirbt

Schlimmer Unfall in Rankweil (Vorarlberg): Der Fahrer eines Elektrorollers ist unter einen Laster geraten. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

18.06.2021 | Stand: 15:14 Uhr

Ein 50-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Rankweil ( Vorarlberg) ums Leben gekommen. Ein 39-Jähriger war laut Polizei mit seinem Lkw auf der Langgasse vom Kreisverkehr "Passage 22" in Richtung Zentrum unterwegs. Er fuhr langsamer, um einem Fußgänger das Überqueren eines Schutzwegs in Richtung McDonalds zu ermöglichen.

Fahrer von Elektroroller übersehen

Als der Fußgänger am Lkw vorbeigegangen war, wollte ein 50-Jähriger mit seinem Elektroroller ebenfalls auf dem Weg vorbeifahren. Der Lkw-Fahrer übersah laut Polizei den Mann und fuhr weiter. Der Laster prallte daraufhin gegen den 50-Jährigen, der unter das Fahrzeug geriet. Dabei wurde der Mann schwerst verletzt.

Arzt und Streife leisten Erste Hilfe

Zufällig kam eine Polizeistreife an der Stelle vorbei. Die Beamten leisteten mit einem Arzt Erste Hilfe. Anschließend traf der Notarzt ein, der noch noch den Tod des 50-Jährigen feststellen konnte. Ein Sachverständiger begutachtet den Roller und den Lkw. Die Unfallstelle wurde fast zwei Stunden lang gesperrt.

Vor Ort waren zudem der Rettungsdienst, ein Polizeihubschrauber und die Feuerwehr Rankweil mit vier Fahrzeugen und 20 Mann.

