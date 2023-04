Beamter verletzt - Polizei fasst deutschen Raser auf der Brenner-Autobahn

Ein 24-Jähriger stiehlt das Auto seines Vaters und rast ohne Führerschein über die Brennerautobahn. Die Polizei verfolgt ihn, doch er will bis zuletzt fliehen.

11.04.2023 | Stand: 21:33 Uhr

Nach einer Verfolgungsjagd und einer Verletzung eines Polizeibeamten konnte die österreichische Autobahnpolizei am Dienstag einen deutschen Raser fassen. Laut Polizei war der 24-Jährige ab 12.45 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Inntalautobahn und dann auf der Brennerautobahn in Richtung Süden unterwegs.

Mehrere Autofahrer hatten den Mann, der das Auto seines Vaters gestohlen hatte und zudem keinen gültigen Führerschein besaß, bereits telefonisch bei der Autobahnpolizei angezeigt wegen seiner auffälligen Fahrweise und der drastisch überhöhten Geschwindigkeit. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf.

24-jähriger Deutscher rast ohne Führerschein und mit gestohlenem Auto über die Brennerautobahn

Die Streife versuchte mehrfach, den Pkw anzuhalten, doch der 24-jährige setzte seine Fahrt deutlich zu schnell fort gefährdete zudem durch riskante Überholmanöver die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.

Gegen 13:09 Uhr kam der Flüchtige im Gemeindegebiet von Gries am Brenner im dortigen Staubereich rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst eine Betonwand am Fahrbahnrand und stieß danach gegen das Heck eines Sattelschleppers, der am rechten Rand der Autobahn angehalten hatte.

Flüchtiger Raser von Lkws eingekesselt

Als einer der Polizisten auf das Auto zuging, um den Schlüssel abzuziehen und den Mann am Weiterfahren zu hindern, setzte der 24-Jährige unvermittelt zurück, fuhr über den linken Fuß des Beamten und Stieß mit dem Heck gegen einen Lkw, der hinter dem Fahrzeug angehalten hatte. Danach beschleunigte der Mann wieder vorwärts und stieß in das Auto der Polizei, wo er schließlich zum Stehen kam.

Die Polizisten nahmen den 24-jährigen Raser vorläufig fest. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. Der Polizist, über dessen Fuß der Flüchtige gefahren ist, trug Verletzungen unbestimmten Grades davon. Die Höhe des gesamten Schadens ist derzeit noch unklar.

