Raubüberfall in Bregenz: Mann bedroht Kassiererin mit Messer

In Bregenz hat ein Mann ein Lebensmittelgeschäft überfallen und der Kassiererin mit einem Messer gedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

15.08.2021 | Stand: 11:23 Uhr

Ein Unbekannter hat in Bregenz in Vorarlberg einen Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt verübt und eine Kassiererin mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Unbekannte das Geschäft in Bregenz-Vorkloster am Samstag gegen 17 Uhr und forderten von der Kassiererin, der er mit einem Messer drohte, Bargeld. Anschließend floh er.

Laut Zeugen soll er in ein schwarzes Auto eingestiegen und in RIchtung Rheinstraße davongefahren sein. Zeugen sollen sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg unter 059133/803333 melden.

Der Mann soll

zwischen 30 und 35 Jahre alt sein

etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein

schlank sein

einen hellen Hauttyp haben

eine große, spitze Nase haben und

Vorarlberger Dialekt sprechen

Laut Polizei soll man dem Täter beim Sprechen angemerkt haben, dass er wenig Zähne hat.

Der Mann trug

einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift

eine schwarze, lange Hose

dunkle Schuhe mit heller Sohle

Handschuhe und

einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz

Das Messer war

etwa 20 Zentimeter groß

hatte einen schwarzen Griff mit kleinen weiß-grauen Punkten

