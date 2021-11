Raubüberfall in Götzis: Mann bedroht Mitarbeiterin in Wettlokal mit Messer

Nach einem Überfall in Götzis (Vorarlberg) ist ein unbekannter Täter auf der Flucht.

14.11.2021 | Stand: 10:05 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag (13. November 2021 gegen 22.25 Uhr ein Wettlokal in Götzis ( Vorarlberg) überfallen. Der hielt ein Messer in Richtung einer Mitarbeiterin hinter der Theke und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem die Mitarbeiterin dem Täter Bargeld in einem Sack, teils in die Hand übergab, flüchtete er aus dem Lokal in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bis jetzt erfolglos. Die Spurensicherung am Tatort wurde umgehend vorgenommen.

