Einbrecher überwältigen Paar und stehlen Bargeld - kurz später sind sie gefasst

Im Bezirk Kufstein haben offenbar fünf Männer ein Paar in ihrer Wohnung gewaltsam ausgeraubt. Die Fahndung der Polizei war noch in der selben Nacht erfolgreich.

30.08.2023 | Stand: 15:41 Uhr

Fünf Männer sind in der Nacht zum Dienstag im Bezirk Kufstein ( Tirol) in eine Wohnung eingebrochen und haben das dort lebende Pärchen unter Gewaltanwendung ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, überwältigten die fünf Einbrecher die 36-Jährige Besitzerin an der Tür.

Gegen drei Uhr morgens klopften die Täter demnach an der Wohnungstür im Tiroler Unterland. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich bei den Männern um einen 35-jährigen Deutschen sowie vier österreichische Staatsbürger im Alter von 28, 21, 20 und 17 Jahren. In der ausgeraubten Wohnung lebten eine 36-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann.

Einbruch in Kufstein: Maskierte Täter klopfen mitten in der Nacht an der Tür

Als die Frau also wegen des Klopfens die Wohnungstür öffnete, drangen mindestens drei der maskierten Täter gewaltsam in die Wohnung ein und attackierten die Frau und ihren Partner. Dabei versprühten die Täter auch reichlich Pfefferspray und versprühten die Dose komplett. Beide Opfer erlitten durch das Handgemenge und das Pfefferspray leichte Verletzungen.

Die Täter nahmen nach dem Handgemenge eine Geldkassette in Buchform mit, in der sich ein "geringer Bargeldbetrag" befand und flüchteten mit dieser Beute. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand liefen die Einbrecher dann zu einem in der Nähe geparkten Fluchtauto, in dem zwei weitere Mittäter warteten. Die Männer waren während der Tat mit Funkgeräten ausgestattet, um sich warnen zu können, sollten sich Polizisten nähern.

Spürhund führt Polizei zur Wohnung eines Täters - ein zweiter flieht

Unmittelbar nach der Tat leitete die alarmierte Polizei eine Fahndung ein und konnte auch durch den Einsatz eines Fährtenhundes die Wohnadresse des 35-jährigen Deutschen ermitteln. Dieser wurde gegen 4.30 Uhr in seiner Wohnung festgenommen.

Ein weiterer Tatverdächtiger, der sich in der Wohnung des 35-Jährigen aufgehalten haben soll, floh zunächst durch einen Sprung aus dem Obergeschoss der Wohnung. Der 20-Jährige und der 21-Jährige konnten jedoch kurze Zeit später ergriffen werden. Der 17-Jährige konnte ebenfalls noch am Dienstagabend festgenommen werden.

Polizei Tirol: Täter und Opfer kannten sich offenbar

Die Tatverdächtigen sind zum Teil geständig. Der 28-Jährige wurde laut Polizei bislang nicht vernommen. Die Geldkassette sowie eine Sturmhaube konnten sichergestellt werden. Der 35-jährige tatverdächtige Deutsche und die 36-jährige Österreicherin sind miteinander bekannt, Ermittlungen zum Motiv und dem genauen Tathergang sind noch laufend. Derzeit befinden sich drei der Tatverdächtigen in Polizeigewahrsam.