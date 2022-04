Raubüberfall auf Tankstelle in Bregenz am frühen Freitagmorgen - Täter droht mit Schusswaffe

Ein unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen eine Tankstelle in Bregenz (Vorarlberg) überfallen.

22.04.2022 | Stand: 06:01 Uhr

Überfall auf eine Tankstelle heute in Bregenz: Eine unbekannter Täter betrat am Freitag (22. April 2022) gegen 4:20 Uhr die OMV Tankstelle in 6900 Bregenz. Er forderte mit gezückter Schusswaffe Bargeld. In weiterer Folge flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Weidachstraße. Täterbeschreibung: männlich, schwarze Kaputzenjacke, schwarze Mundmaske. Eine Fahndung ist derzeit im Gange, wie Polizei in Vorarlberg mitteilt.

