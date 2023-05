Raubüberfall auf Tankstelle in Feldkirch - Polizei fasst Jugendlichen

Auf eine Tankstelle in Vorarlberg ist ein Raubüberfall verübt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Das ist über ihn bekannt.

08.05.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Den Überfall auf eine Tankstelle in Feldkirch in Vorarlberg (Österreich) am Sonntag (7. Mai) gegen 14. 50 Uhr. soll ein 17-jähriger Jugendlicher begangengen haben. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der junge Mann soll vorbestraft, arbeits- und obdachlos sein.

Ihm wird vorgeworfen am Sonntag mit einem Cuttermesser bewaffnet eine Tankstelle in Feldkirch überfallen zu haben. Er bedrohte die 33-jährige Verkäuferin demnach am Verkaufspult mit dem Messer und forderte sie auf, Geld in eine Tasche zu packen.

Überfall auf Tankstelle in Feldkirch: Täter flüchtete vom Tatort

Die Verkäuferin kam aufgrund des aggressiven Auftretens und der vorgehaltenen Waffe den Forderungen des Täters nach und händigte ihm das Bargeld aus. Anschließend flüchtete der Jugendliche zu Fuß vom Tatort. Zeugen und eine Polizeipatrouille beobachteten den Flüchtenden, woraufhin die Beamten der Polizeiinspektion Feldkirch und der Sicherheitswache Feldkirch die Verfolgung aufnahmen.

Dank der schnellen Reaktion konnte der Täter in einer nahegelegenen Baustelle gestellt und festgenommen werden.