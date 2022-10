Nach dem tödlichen Raubüberfall in St. Johann: Polizei sucht wichtige Zeugen

Nach einem Raubüberfall auf einen Vater und seinen Sohn, bei dem der Sohn starb, sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Denn die Tatwaffe ist wohl aufgetaucht.

07.10.2022 | Stand: 14:45 Uhr

Nach dem brutalen Raubüberfall auf einen Vater und seinen Sohn am 28. August in St. Johann ( Tirol) sucht die Polizei nun erneut nach Zeugen. Bei dem Vorfall im August wurde der Vater gegen 4 Uhr in der Früh gewaltsam niedergeschlagen, der Sohn starb. Der geistig behinderte Sechsjährige ertrank nach dem Überfall wohl in der nahegelegenen Kitzbüheler Ache, er hat sich den Ermittlungen nach wohl aus dem Buggy befreit. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier.

Raub-Überfall in St. Johann: Es gibt eine neue Spur

Nun gibt es eine neue Spur: Am Tatort wurde eine Flasche aufgefunden, bei der es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um das Tatobjekt handelt, mit dem der Vater niedergeschlagen wurde. Die Tiroler Polizei fragt nun: Wer hat an diesem Abend dazu Beobachtungen gemacht oder jemanden gesehen, der so eine Flasche mitgeführt oder irgendwo mitgenommen hat. Hinweise können Zeugen und Zeuginnen an das LKA Tirol unter der Rufnummer 059133-70 3333 geben oder an jede Polizeidienststelle.

Lesen Sie dazu auch: Raub in St. Johann - wieso war der Vater zu dieser Uhrzeit mit seinem Sohn unterwegs?