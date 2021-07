Rehbock greift Wanderin an und verletzt sie

Durch Schreien ließ sich der Rehbock nicht abschrecken. Er setzte an und rammte eine 23-Jährige. Die musste ins Krankenhaus gebracht werden.

23.07.2021 | Stand: 08:31 Uhr

Die 23-Jährige war mit zwei weiteren Frauen am Donnerstagnachmittag im Bereich der Glemmbachklamm in Thiersee-Landl zum Wandern unterwegs. Gegen 16.15 Uhr wollten die drei den Glemmbach überqueren, als sich ihnen ein Rehbock näherte. Da das Tier immer näher kam, versuchten die Frauen, es durch lautes Geschrei abzuschrecken. Davon ließ sich der Rehbock aber nicht beeindrucken.

Die Frauen hoben also Äste auf, um sich damit im Falle eines Angriffes verteidigen zu können. Der Rehbock kam schließlich immer näher und griff an. Er erwischte die 23-Jährige vermutlich mit dem Geweih am rechten Unterschenkel an der Innenseite der Wade. Die Frau erlitt eine Rissquetschwunde am Unterschenkel sowie weitere Schürfwunden und Prellungen an beiden Unterarmen. Erst durch das beherzte Eingreifen der beiden anderen Frauen wurde der Rehbock in die Flucht geschlagen.

Die Frauen setzten einen Notruf ab. Die 23-Jährige wurde von der Bergwacht Landl erstversorgt und dann ins BKH nach Kufstein gebracht. Der Rehbock dürfte in dieser Gegend bekannt sein, schreibt die Polizei Kufstein. Für weitere Abklärungen werde sie sich mit der Bezirkshauptmannschaft Kufstein und dem zuständigen Jagdaufsichtsberechtigten in Verbindung setzen.