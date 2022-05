Drei Menschen bei schweren Unfall in Tirol verletzt

Bei einem Unfall in Reith bei Kitzbühel in Tirol wurde ein Auto bei einem Unfall 20 Meter durch die Luft geschleudert. Drei Menschen wurden verletzt.

20.05.2022 | Stand: 12:52 Uhr

Bei einem Unfall bei Reith bei Kitzbühel in Tirol wurden am Donnerstag gegen 22 Uhr drei Menschen verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist ein 18-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße von Oberndorf kommend in Richtung Reith bei Kitzbühel gefahren. Weil ein Auto vor ihm stark abbremste, musste auch er stark bremsen.

Unfall in Tirol: Auto fliegt 20 Meter durch die Luft

Dadurch verlor der 18-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen den Gehsteig. Dadurch wurde das Fahrzeug in die Höhe katapultiert und rund 20 Meter durch die Luft geschleudert, bis es im Feld zum Stillstand kam. Zeugen setzten die Rettungskette in Gang.

Bei dem Unfall in Tirol wurden sowohl der 18-jährige Fahrer als auch seine 16-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Eine weitere 22-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

