Rettung von 99 Schülern am Heuberggrat könnte teuer werden

Medienberichten zufolge könnte die Rettung von 99 Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften am Heuberggrat im Kleinwalsertal 18.000 Euro kosten.

21.06.2022 | Stand: 17:11 Uhr

Die Rettung von 99 Schülerinnen und Schülern sowie ihren Lehrkräften am Heuberggrat im Kleinwalsertal vor knapp zwei Wochen könnte österreichischen Medienberichten zufolge 18.000 Euro kosten. Martin Burger, Landesleiter der Bergrettung Vorarlberg, hat der Austria Presse Agentur (APA) gesagt, dass die Rechnung an die Schule in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) geschickt werde. Ob und wie das Innenministerium die Kosten verrechne, könne er nicht sagen. Zunächst hatte der ORF berichtet.

Rettungsaktion am Heuberggrat im Kleinwalsertal könnte 18.000 Euro kosten

Die Gruppe hatte sich auf einen Internet-Eintrag verlassen, in dem die Tour als "wirklich klasse Feierabendrunde" beschrieben war. Bald setzte Regen ein, der felsige Weg wurde rutschig und nicht alle Schülerinnen und Schüler trugen geeignetes Schuhwerk. Weil einige Jugendliche in Panik geraten waren, riefen die Lehrkräfte die Bergrettung.

(Lesen Sie auch: Spurensuche am Heuberggrat: Wie konnte die Bergtour mit 99 Schülern so schiefgehen?)

Bilderstrecke

Nach der Rettungsaktion auf Spurensuche am Heuberggrat

1 von 8 Hier hätten die 99 Schüler hoch müssen: Diesen Aufschwung erreichte die Gruppe nicht. Bild: Mark Bihler Hier hätten die 99 Schüler hoch müssen: Diesen Aufschwung erreichte die Gruppe nicht. Bild: Mark Bihler 2 von 8 Der Weg bis zum Platz, von dem die Schüler per Hubschrauber gerettet wurden, ist von der Gruppe und den Bergrettern ausgetreten. Bild: Mark Bihler Der Weg bis zum Platz, von dem die Schüler per Hubschrauber gerettet wurden, ist von der Gruppe und den Bergrettern ausgetreten. Bild: Mark Bihler 3 von 8 Niedergetretenes Gras vor einem steilen Aufschwung: Von hier aus wurde ein Großteil der Schüler offenbar mit dem Hubschrauber gerettet. Bild: Mark Bihler Niedergetretenes Gras vor einem steilen Aufschwung: Von hier aus wurde ein Großteil der Schüler offenbar mit dem Hubschrauber gerettet. Bild: Mark Bihler 4 von 8 Das Foto lässt die Steilheit es kaum erahnen: Hinter dem niedergetretenen Grasfläche geht es auf matschigem Grund bergauf. Die Schüler konnten hier offenbar nicht weiter. Bild: Mark Bihler Das Foto lässt die Steilheit es kaum erahnen: Hinter dem niedergetretenen Grasfläche geht es auf matschigem Grund bergauf. Die Schüler konnten hier offenbar nicht weiter. Bild: Mark Bihler 5 von 8 Immer wieder wird der Weg auf dem Heuberggrat recht schmal. Auch diese Passage erreichten die Schüler nicht mehr... Bild: Mark Bihler Immer wieder wird der Weg auf dem Heuberggrat recht schmal. Auch diese Passage erreichten die Schüler nicht mehr... Bild: Mark Bihler 6 von 8 .... wie auch dieses Schild, das den letzten und teils ausgesetzten Teil der Gratwanderung einläutet. Bild: Mark Bihler .... wie auch dieses Schild, das den letzten und teils ausgesetzten Teil der Gratwanderung einläutet. Bild: Mark Bihler 7 von 8 Immer wieder gibt es weite Blicke. Weiter hinten geht der Weg über die engen Spitzen (Bildmitte). Bild: Mark Bihler Immer wieder gibt es weite Blicke. Weiter hinten geht der Weg über die engen Spitzen (Bildmitte). Bild: Mark Bihler 8 von 8 Fast am Ziel: Der Blick aufs Walmendinger Horn. Zurück geht es auf dem einfachen Weg, der hier schon teilweise einzusehen ist. Bild: Mark Bihler Fast am Ziel: Der Blick aufs Walmendinger Horn. Zurück geht es auf dem einfachen Weg, der hier schon teilweise einzusehen ist. Bild: Mark Bihler 1 von 8 Hier hätten die 99 Schüler hoch müssen: Diesen Aufschwung erreichte die Gruppe nicht. Bild: Mark Bihler Hier hätten die 99 Schüler hoch müssen: Diesen Aufschwung erreichte die Gruppe nicht. Bild: Mark Bihler

99 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte am Heuberggrat gerettet

Nach und nach wurden die 99 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte per Hubschrauber mit einem Tau geborgen und zu einem Zwischenlandeplatz gebracht. Der Einsatz setzt sich zusammen aus insgesamt drei Flugstunden des Polizeihubschraubers, eineinhalb Flugstunden des Christopherus 8 und dem Bodeneinsatz der Bergretter.

Mittlerweile wurden die Lehrerinnen und Lehrer der Gruppe bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Ein Sprecher der Polizei Vorarlberg sprach im Zusammenhang mit dem Vorfall von "Fahrlässigkeit". Im Internet reagierten die Österreicher mit Hohn, Spott und Memes.

Lesen Sie auch

Auf Wandertipp im Internet vertraut Gruppe mit 99 Schülern und acht Lehrern gerät am Heuberggrat in Bergnot

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.