Betrunkener Mann randaliert in Lokal in Reutte - zwei Personen verletzt

Ein offenbar betrunkener Mann hat in einem Reutter Lokal angefangen zu randalieren. Er verletzte einen Polizisten.

15.06.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Am Dienstagabend hat ein betrunkener Gast in einem Lokal in Reutte randaliert und dabei zwei Menschen verletzt. Laut Polizei saß der 33-Jährige mit einem Arbeitskollegen im Garten eines Lokals und trank Alkohol. Gegen 21.30 kam es zu einem Streit mit der Wirtin, die das Verhalten der Männer nicht mehr länger akzeptierte.

Reutte: Betrunkener Gast randaliert in Gaststätte

Der 33-Jährige begann daraufhin zu randalieren, Möbel umzuwerfen und verletzte dabei den Wirt am Knie. Die Wirtin verständigte in der Zwischenzeit die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, beschimpfte der Mann diese und ignorierte Aufforderungen und Ermahnungen sein aggressives Verhalten zu beenden. Die Polizei nahm den Mann daraufhin fest, wobei sich einer der Beamten im Gesicht verletzte..

Am Folgetag konnte der 33-Jährige die Polizei wieder verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.





