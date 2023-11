Deutsches Paar bedroht und verletzt 18-jährige

Bei der 18-jährigen Österreicherin handelt es sich um die Ex-Freundin des Deutschen. Sie wurde von dem Paar bedroht und verletzt.

05.11.2023 | Stand: 14:56 Uhr

Eine 22-jährige und ihr 20-jähriger Freund haben in Reutte dessen 18-jährige Ex-Freundin auf einem Parkplatz bedroht und verletzt. Laut Angaben der Polizei war das deutsche Paar am Samstag nach Reutte gefahren und hatte sich dort in dem Hotel eingemietet, in dem die 18-jährige österreichische Ex-Freundin des jungen Mannes arbeitet.

Reutte: Deutsches Paar bedroht 18-jährige Österreicherin

Am Dienstagabend trafen sich die Drei gegen 21.50 Uhr zu einer Verabredung auf dem Parkplatz eines Restaurants in Reutte. Dort bedrohte die 22-Jährige die Ex-Freundin ihres Freundes verbal und mit einem geöffneten Springmesser. Der 20-Jährige holte einen Baseballschläger aus seinem Auto und bedrohte damit ebenfalls seine Ex-Freundin. Außerdem schlug seine aktuelle Freundin der 18-Jährigen im Verlauf des Treffens mit der Hand ins Gesicht und verletzte sie so.

Ex-Freundin bedroht: Paar erwartet Anzeige

Danach fuhr das deutsche Paar mit dem Auto von dem Parkplatz. Die Polizei konnte die beiden jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung schon nach kurzer Zeit auf einem Hotelparkplatz stellen. Sie wurden vorläufig in Verwahrung genommen, kamen aber nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf freien Fuß. Sie erwartet nun eine Anzeige. Das Springmesser und der Baseballschläger wurden von den Beamten sichergestellt.

