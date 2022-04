E-Bike-Fahrerin stürzt, landet mit Gesicht auf Wiese und bleibt bewusstlos liegen

Eine E-Bike-Fahrerin stürzt auf einem radweg zwischen Reutte und Kög (Tirol). Sie landet mit dem Gesicht auf einer Wiese und bleibt bewusstlos liegen.

Bei einem Unfall am späten Mittwochvormittag in Reutte ( Tirol) ist eine 54-Jährige verletzt worden - wie stark ist noch unklar. Die österreicherin war laut Polizei mit ihrem E-Bike auf dem Radweg von Reutte in Richtung Kög unterwegs. Die Frau stürzte auf einmal - warum ist bislang unklar.

E-Bikerin landet mit Gesicht auf Boden und bleibt bewusstlos liegen

Die 54-Jährige flog auf eine Wiese und landete mit dem Gesicht auf dem Boden. Sie blieb daraufhin bewusstlos liegen. Passanten hatten den Unfall beobachtet, leisteten erste Hilfe und setzten den Notruf ab.

Frau kommt verletzt ins Krankenhaus und in Universitätsklinik

Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um die Verletzte. Die Frau kam anschließend in das Krankenhaus nach Reutte und schließlich in die Universitätsklinik nach Innsbruck.

