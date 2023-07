Motorradfahrer stürzt auf der Planseestaße schwer

Mit dem Rettungshubschrauber nach Murnau geflogen wurde ein Biker, der auf der Planseestraße einen schweren Unfall gebaut hatte. Die Straße war gesperrt.

23.07.2023 | Stand: 22:24 Uhr

Eine fünfköpfige deutsche Motorradgruppe, angeführt von einem 46-jährigen Bosnier, war am Sonntag kurz nach 16 Uhr auf der Planseestraße (L255) vom Plansee kommend in Richtung Staatsgrenze Deutschland unterwegs. In einer Linkskurve kam der Biker mit seinem Motorrad ins Schleudern. Beim Versuch sein Motorrad abzufangen, touchierte der 46-Jährige laut Polizei mehrmals die Leitplanke und stürzte in der Folge schwer.

Unfall auf Planseestraße: Biker wird in die Fachklinik Murnau geflogen

Der 46-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Fachklinik nach Murnau geflogen. Die Planseestraße war für die Dauer von etwa zwei Stunden für den kompletten Verkehr gesperrt. An dem Motorrad entstand schwerer Sachschaden.

