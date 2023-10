600 Krampusse finden  sich in Reutte ein

Bereits zum 20. Mal findet der Krampusumzug in Reutte (Österreich) statt. Alle Infos zu Termin, Uhrzeit, Anfahrt.

19.10.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Krampus, Nikolaus oder Knecht Ruprecht, sie alle kommen Anfang Dezember vorbei und bringen mit unter Gaben an Kinder mit. Auch im südlich von Füssen gelegenen Reutte gibt es solch einen Tag: Der Krampusumzug 2023 steht nämlich an. Dabei handelt es sich um dabei auch noch um das 20-jährige Jubiläum.

Wann findet der 20. Krampusumzug in Reutte statt?

Um wie viel Uhr beginnt der Umzug und wie sieht das Programm aus?

Wie kommt man zum Reuttener Krampusumzug 2023?

Der Tuiflverein richtet den Krampusumzug am 2. Dezember aus. Dabei finden sich über 30 Gruppen mit mehr als 600 Krampussen in Reutte ein. Dabei wird im Reuttener Untermarkt eine Route von rund 450 Metern abgelaufen.

Wann: Samstag, 2. Dezember 2023

Am 2. Dezember geht es in Reutte um 17 Uhr los. Dann laufen die Krampusse ihre Route ab. Start ist dabei die Brauunion Reutte und Ziel ist die Raiffeisenbank. Ab 19 Uhr ist die Aftershowparty, die bis 1 Uhr in der Früh geht. Diese findet am Sax-Areal statt und hat Einlass ab 16 Jahren. In Begleitung der Eltern ist es auch Jüngeren gestattet die Party zu besuchen.

20. Reuttener Krampusumzug Beginn: 17 Uhr Eintritt: frei

Aftershowparty Beginn: 19 Uhr Ort: Sax-Areal, Reutte Eintritt: 5 Euro Ende: 1 Uhr



Entweder man reist mit Auto oder Öffentlichen Verkehrsmitteln an: