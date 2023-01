Bremse blockiert: Mann rast mit Motorschlitten die Piste hinab

In Österreich ist es zu mehreren Rodelunfällen gekommen, dabei wurden zwei Männer verletzt. In einem Fall raste ein Motorschlitten die Piste hinab.

02.01.2023 | Stand: 07:53 Uhr

Am 1. Jänner 2023, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Deutscher in Vent mit einer Rodel den Rodelweg Stablein. Als er zwei Personen auf dem Rodelweg ausweichen musste, verlor er die Kontrolle, geriet über den Wegrand, stieß gegen eine Entwässerungsrinne aus Metall und stürzte ca. 9 Meter über eine steile Böschung. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen und von dort in die Klinik Innsbruck verlegt.

Am 1. Jänner 2023, gegen 15:00 Uhr lenkte ein 43-jähriger Österreicher in Jerzens im Schigebiet Hochzeiger einen Motorschlitten auf der schwarzen Piste Nr. 3 talwärts. Dabei geriet er auf eine auf der Piste liegende Pistenmarkierungstafel, welche in der Folge die elektrohydraulische Rechen-Heckbremse blockierte. In der Folge konnte er das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und fuhr immer schneller talwärts. Der Mann versuchte den Motorschlitten zum Pistenrand zu lenken, wobei das Fahrzeug umkippte und sich überschlug. Der 43-Jährige wurde vom Schlitten geschleudert und blieb verletzt auf der Piste liegen. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Medalp Imst geflogen. Am Motorschlitten entstand schwerer Sachschaden.