Rodelunfall in Hainzenberg: Rodler kommen nicht mehr aus steilem Gelände heraus

16.02.2022 | Stand: 06:59 Uhr

Ein Franzose hat am Dienstagnacht beim Rodeln in Hainzenberg die Kontrolle über seinen Schlitten verloren und ist abgestürzt. Laut Polizei konnte der 40-Jährige seinen Schlitten auf einmal nicht mehr richtig steuern. Er kam vom Weg ab und stürzte sechs Meter tief in unwegsames Gelände ab.

Kollege versucht zu helfen und kommt selbst nicht mehr aus dem steilen Gelände heraus

Wie die Polizei berichtete, merkte ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Bekannter, dass sein Kollege von der Rodelbahn abgekommen war und eilte ihm zu Hilfe. Er stieg zu dem 40-Jährigen hinunter, weil dieser selber nicht mehr zur Rodelbahn aufsteigen konnte. Beide schafften es nicht mehr aus dem steilen Gelände heraus. Sie alamierten die Einsatzkräfte. Die Bergrettung konnte beide Rodler aus dem unwegsamen Gelände holen und ins Tal bringen. Der 40-Jährige wurde aufgrund von Atemproblemen zu einem Arzt gebracht.

