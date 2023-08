Salzburger Festspiele: Jubel für düsteren "Macbeth" mit Star-Debütantin Grigorian

Krzysztof Warlikowski hat Verdis Grusel-Oper "Macbeth" bei den Salzburger Festspielen mit Mitteln des Stummfilms behutsam inszeniert und dafür lautstarken Applaus geerntet.

30.07.2023 | Stand: 10:09 Uhr

Das Premierenpublikum bejubelte am Samstagabend nicht nur den Regisseur, sondern auch Starsopranistin Asmik Grigorian, die in der stimmlich herausfordernden Rolle der Lady Macbeth debütierte.

Die Geschichte um den schottischen Heerführer Macbeth und seine Frau, die von düsteren Prophezeiungen in einen Macht- und Blutrausch getrieben werden, verlegt Warlikowski in ein alptraumartig verfremdetes Adelsmilieu des frühen 20. Jahrhunderts. Der Regisseur verzichtet auf grelle Horroreffekte und setzt stattdessen in einer düsteren Sporthalle (Bühne: Malgorzata Szczesniak) sparsam unheimliche Akzente. Unter anderem mit Kinder-Statisten, die mal mit bizarr realistischen Erwachsenen-Masken auftreten, mal als leblose Körper auf der Bühne abgelegt werden.

Salzburger Festspiele: Star des Abends ist Jonathan Tetelman

Elemente der Handlung werden auf der riesigen Bühne oft parallel erzählt, auch mittels schwarz-weißen Live-Videos der Darsteller, die an Stummfilme erinnern. Diese Großaufnahmen nützen Grigorian und machen ihr kinotaugliches Mienenspiel erst sichtbar.

Grigorian ist eine zurückhaltende Schauspielerin, doch das machte sie am Samstag durch ihre breit gefächerte Gesangsleistung wett, die von dramatisch-expressiven Passagen bis zu natürlichen, leisen Tönen reichte. Die wenigen metallischen Klänge in ihrer Stimme zu Beginn der Aufführung überhörte oder verzieh das Publikum der litauischen Sängerin, deren Karriere eng mit dem Festival in der österreichischen Mozartstadt verknüpft ist.

In der Titelpartie überzeugte Vladislav Sulimsky mit seinem soliden Bariton und seiner Spielfreude. Gemeinsam mit Grigorian stellte er nicht so sehr die Brutalität der Macbeths in den Vordergrund, sondern den privaten Horror, der sich zwischen den beiden entwickelt. Heimlicher Star des Abends war der Tenor Jonathan Tetelman als Macduff, der mit der Trauerarie für seine getöteten Kinder den größten Szenenapplaus erntete.

