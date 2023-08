Erfahrener Kletterer stürzt am Saulakopf in Vorarlberg ab

Am Saulakopf in den Österreicher Alpen hat es einen schweren Kletterunfall gegeben. Ein erfahrener Kletterer stürzte ab.

10.08.2023 | Stand: 17:08 Uhr

Am Saulakopf in den Alpen in Vorarlberg ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein Kletterer abgestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei ist er ein erfahrener Kletterer. Er machte eine Tour auf der Kletterroute Saula-Direkt in Richtung Saulakopf. In der fünften Seillänge der anspruchsvollen Route stieg der Kletterer voran. Als er sich in der Nähe des dritten Bohrhakens befand, versuchte er eine Zwischensicherung einzuhängen. Dabei brach der Griff plötzlich aus.

Kletterunfall am Saulakopf: Kletterer stürzt sechs Meter ab

Der Kletterer verlor den Halt und stürzte aus einer Höhe von sechs Metern auf ein darunterliegendes Felsband ab. Dabei wurde er am Knöchel schwer verletzt. Sein Kletterpartner befand sich in der Nähe und stieg sofort zu dem Verletzten ab.

Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber barg den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Kollege blieb unverletzt. Er wurde vom Polizeihubschrauber sicher ins Tal gebracht.

