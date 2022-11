Sauna brennt in Völs: Zwei Personen verletzt

Beim Brand einer Sauna in Völs (Tirol) erlitten die beiden Bewohner eines Einfamilienhauses Rauchvergiftungen.

21.11.2022 | Stand: 06:19 Uhr

Wie die Tiroler Polizei mitteilt, erreignete am Sonntagabend (20. November 2022) ein Saunabrand im Keller eines Einfamilienhauses in Völs. Eine 65-jährige Österreicherin wollte in der Sauna das Licht einschalten, da sie dort vorübergehend einige Gegenstände gelagert hatte, und schaltete dabei aus Versehen nicht nur das Licht, sondern auch die Sauna selbst ein.

Nach Auslösung des Brandmeldealarms im Keller stellte der Ehegatte der 65-Jährigen Rauch aus der Sauna fest und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehren Völs und Kematen rückten in voller Mannstärke aus und konnten gegen 20.25 Uhr den Brand löschen und „Brand aus“ melden. Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

