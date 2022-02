Schaden in sechsstelliger Höhe: Paar stiehlt reihenweise Ski und verkauft sie im Internet

Polizeibeamten ist in Ischgl ein mutmaßlicher Seriendieb ins Netz gegangen. Der Mann und seine Partnerin sollen reihenweise Ski gestohlen und verkauft haben.

In den vergangenen Tagen hatten sich im Bereich der Liftanlagen in Ischgl die Ski-Diebstähle gehäuft, berichtete die Polizei. Wer hinter den Taten steckt, blieb unklar. Doch dann entdeckte eine Frau die Ski, die ihr kurz zuvor gestohlen worden waren, an einem Skiständer an der Talstation eines Liftes. Sie rief sofort die Polizei.

Polizeibeamte observierten den Skiständer daraufhin - und sahen, wie ein 49-Jähriger und seine 46-jährige Freundin das gestohlene Paar Ski an sich nahmen, in einen mitgebrachten Sack verstauten, und zu Fuß zu ihrer Ferienunterkunft gingen.

Bei der anschließenden Kontrolle in der Ferienunterkunft entdeckten die Beamten dann etliche gestohlene Paar Ski, die dem Paar zugeordnet werden konnten. Insgesamt stellte die Polizei nach eigenen Angaben 24 Paar Ski, 19 Paar Skistöcke, mehrere lose Skibindungen sowie diverse Skibrillen sicher. 14 Paar Ski und zwei 2 Paar Skistöcke konnten bereits verschiedenen Diebstahlopfern zugeordnet werden.

Mehrere hundert Paar Ski im Internet angeboten

Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass der 49-jährige Deutsche über drei Accounts einer Onlineplattform bislang mehrere hundert Paar Ski und mehrere hundert Paar Skistöcke zum Verkauf angeboten hatte.

In Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden und Anordnung der deutschen Staatsanwaltschaft wurde bei dem Paar in Deutschland eine Hausdurchsuchung durchgeführt, bei der noch weitere Ski, 6 Snowboards sowie 11 Paar Skistöcke sichergestellt werden konnten. "Der bisher durch die Ermittlungen festgestellte Schaden beläuft sich auf einen unteren, sechsstelligen Eurobetrag", so die Tiroler Polizei

Der 49-Jährige landete in der Justizanstalt Innsbruck. Seine Partnerin wurde nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.