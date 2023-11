Räuber überfällt Tabakladen mit Machete und Gruselmaske

Um Räubern nach einem Überfall in Scharnitz auf die Spur zu kommen, zeigt die Polizei Fotos. Die Täter verwendeten eine Gruselmaske und eine Machete.

19.11.2023 | Stand: 16:23 Uhr

Bei seinem Überfall auf eine Trafik, also einen Tabakladen, in Scharnitz am frühen Samstagabend kurz nach 18 Uhr erbeutete der bislang unbekannte Täter einen vierstelligen Betrag in Euro. Der Räuber war mit einer Kunststoffmaske vermummt in den Laden gestürmt und bedrohte dort die Betreiber mit einer Machete und einem Pfefferspray. Dabei hatte der Täter offenbar einen Gehilfen: Ein zweiter Mann hatte sich im Außenbereich postiert und fungierte als Aufpasser.

Überfall auf Trafik in Scharnitz: Großfahndung nach den Tätern

Beiden gelang laut der Polizei in Tirol unerkannt die Flucht. Die Betreiber - ein 66-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau - wurden bei dem Überfall nicht verletzt. Sie erlitten aber einen Schock.

Das Räuber-Duo flüchtete nach dem Überfall in Richtung Scharnitz Dorf. Alle verfügbaren Polizeikräfte suchten nach den Tätern. An der Großfahndung beteiligten sich zudem Cobra-Spezialkräfte. Zudem alarmierten die Tiroler Beamten auch ihre deutschen Kollegen. Diese weiteten die Fahndung auf deutsches Staatsgebiet aus.

Überfall in Scharnitz: Polizei entdeckt Jacke, Machete und Halloweenmaske

Bei der Suche nach den Räubern entdeckte die Polizei in Tatortnähe eine Jacke, die vermutlich den Tätern zuzuordnen ist. Auch die Machete und die bei dem Überfall verwendete Halloweenmaske konnten die Beamten sicherstellen. Ein Polizeihund hatte die Fahnder zu den Gegenständen geführt.

Mit der Veröffentlichung der Fotos hofft as Landeskriminalamt Tirol auf Hinweise, die zur Ergreifung der Räuber führen könnten. Die Polizei fragt: Wer kann Informationen zur Jacke, der Machete oder der Halloweenmaske geben? Hinweise an die Telefonnummer +43-(0)59133 703333 oder an jede Polizeidienststelle.

Die Täter beschreibt die Polizei so: Räuber 1: Rund 1,70 – 1,80 Meter groß, schlank, Alter unbekannt, dunkle Bekleidung, schwarzer Pullover, dunkle Hose. Aufpasser: bekleidet mit weinrotem Oberteil (Sweater), kleiner als der Haupttäter.

