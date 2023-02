Deutscher Reisebus verunglückt in Österreich - ein Toter

Rettungskräfte der Feuerwehr sind am Unglücksort im Einsatz. Ein deutscher Reisebus ist auf der Rohrmooser Landstraße L722 in Richtung Schladming in der sog. «Schlösselkehre» über eine Böschung gestürzt. Ein deutscher Reisebus mit 32 Passagieren ist am späten Samstagabend in Österreich verunglückt. Ein 31 Jahre alter Passagier kam nach Angaben der Polizei ums Leben, mehrere weitere wurden teils verletzt, darunter der 51-jährige Busfahrer. +++ dpa-Bildfunk +++

Bild: Christoph Schlüsslmayr