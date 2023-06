Mann stirbt nach Schlägerei

Ein 63-Jähriger ist einen Tag nach einer Schlägerei in Bad Häring im Krankenhaus gestorben. Er erlag seinen schweren Kopfverletzungen.

Drama in Bad Häring (Bezirk Kufstein) im österreichischen Bundesland Tirol: Ein Mann ist am Sonntagabend an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen gestorben, die er sich am Samstagabend nach einer Schlägerei zugezogen hatte. Das berichtet die Polizei in Tirol.

Der Mann war bei einer Feier mit einem 32-Jährigen aneinandergeraten. Nach einem Faustschlag ins Gesicht stürzte er rücklings auf den Asphalt und verlor das Bewusstsein.

Zu dem Streit zwischen dem 63-Jährigen und einem 32-Jährigen war es nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 20.30 Uhr bei einer Feier auf einem Gasthaus-Parkplatz gekommen. Laut der bisherigen Ermittlungen versetzte zunächst der Ältere dem Jüngeren einen Faustschlag gegen den Hals, worauf dieser ebenfalls ausholte und seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 63-Jährige wankte nach hinten, stürzte auf den Asphaltboden und blieb bewusstlos liegen.

Schlägerei in Bad Häring: Anwesende leisten Erste Hilfe

Andere Anwesende leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Zwei Frauen begannen unverzüglich mit der Reanimation des Mannes. Gegen 22 Uhr wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wurde im Krankenhaus Kufstein ambulant behandelt und anschließend auf die Polizeiinspektion Wörgl gebracht. Ein Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die Festnahme noch in der Nacht aufgehoben. Der 32-Jährige ist wieder auf freiem Fuß, wird aber angezeigt. Worum es in dem Streit ging, teilte die Polizei bislang nicht mit. Bei dem Opfer soll es sich um einen Einheimischen handeln.