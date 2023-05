Langjähriger Alpenverein-Chef stirbt beim Klettern in Tirol

Ein 67-Jähriger stirbt beim Klettern in Tirol am vergangenen Samstag. Nun ist klar: Es war der langjährige Generalsekretär des Alpenvereins, Robert Renzler.

22.05.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Rund 60 Meter ist ein 67-Jähriger am Samstag beim Klettern in Schmirn in Tirol beim Abseilen vor den Augen seines Sohnes in die Tiefe und in den Tod gestürzt. Wie sich nun herausstellte, handelt es sich bei dem Verunglückten um den langjährigen Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV), Robert Renzler.

Kletter-Unfall an der Stafflachwand (Tirol): Ehemaliger ÖAV-Chef stürzt in den Tod

Renzler lenkte rund 20 Jahre lang die Geschicke des ÖAV und übergab die Führung im Oktober 2020 an Clemens Matt. Bei seinem Unfall soll sich der 67-Jährige Fachmann nur unzureichend oder gar nicht im Abseilstand fixiert haben und sich dann aus dem Abseilgerät ausgehängt haben.

Ein Hubschrauber barg den Schwerstverletzten noch am Fuß der Stafflachwand, Renzler erlag aber noch am Zwischenlandeplatz in St. Jodok seinen Verletzungen.