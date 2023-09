Schnee auf der Zugspitze: Kletterin in Ehrwald muss Bergrettung rufen

In höheren Lagen hat es am Dienstag und Mittwoch geschneit. Auf dem Weg zur Zugspitze musste eine 42-Jährige deshalb die Bergrettung rufen.

31.08.2023 | Stand: 06:44 Uhr

Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr musste eine 42-jährige Kletterin auf dem Weg zur Zugspitze in Ehrwald die Bergrettung rufen, weil sie wegen des Neuschnees nicht mehr weiterkam. Die Frau blieb unverletzt, so die Polizei.

Demnach stieg die Frau in den Klettersteig Stopselzieher ein. Gesichert mit einem Drahtseil erreichte sie den Ausstieg, wagte es allerdings aufgrund des Neuschnees nicht, ihre Seilsicherung zu lösen und den letzten Abschnitt zu Fuß zu bewältigen. Deshalb setzte sie einen Notruf ab.

Kletterin ruft Bergretter in Klettersteig an der Zugspitze

Die Bergretter stiegen von der Bergstation Zugspitzbahn zu der Kletterin ab und stiegen mit ihr wieder dorthin auf. Anschließend fuhr die 42-Jährige mit der Bahn ins Tal.

In höheren Lagen oberhalb von 2000 Metern hat es auch am Dienstag und Mittwoch Schnee gegeben. Das Nebelhorn in Oberstdorf war in den Morgenstunden leicht gezucket.

