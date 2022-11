Seit einer Woche nichts mehr zugestellt: Paketbotin soll Pakete im Wald entsorgt haben

In Schnepfau in Vorarlberg soll eine Paketbotin mehrere Tage lang Pakete in einem Wald entsorgt haben.

11.11.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Eine Paketbotin soll tagelang Pakete in einem Waldstück in Schnepfau in Vorarlberg entsorgt haben. Wie die Polizei berichtet, hat ein Spaziergänger dort am Montag, 7. November, mehrere Pakete der Österreichischen Post gefunden. Diese veranlasste sofort, dass die Pakete von dort abgeholt werden.

Am darauffolgenden Tag ging um 9 Uhr morgens eine zweite Meldung ein, dass in der Nähe des ersten Fundorts erneut Pakete gefunden wurden. Ein Augenzeuge sagte der Polizei, dass er einen weißen Lieferwagen unmittelbar in der Nähe der Fundorte gesehen habe.

Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Transporter um das Fahrzeug eines privaten Dienstleisters handelt, der die Post unterstützt. Unter Verdacht steht eine 38-jährige Mitarbeiterin des Unternehmens. Laut Polizei soll sie seit dem 2. November 2022 keine Pakete mehr zugestellt haben. Sie habe die Pakete wohl in dem Transporter gesammelt und später im Wald entsorgt. Alle Pakete wurden mittlerweile zugestellt.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.