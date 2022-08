Flucht vor Kontrolle - Polizei schießt auf 14-Jährigen in Tirol

Bei einer Verfolgungsjagd in Tirol hat die Polizei auf einen 14-Jährigen geschossen. Er war mit einem 13- und einem 19-Jährigen vor einer Kontrolle geflüchtet.

Die Polizei hat in St. Johann eigenen Angaben zufolge auf einen 14-Jährigen geschossen und ihn dabei verletzt. Die Hintergründe für die Schüsse sind noch unklar.

Der Jugendliche war laut Mitteilung gemeinsam mit einem 19-Jährigen und einem 13-Jährigen vor einer Polizeikontrolle in Wörgl im Inntal in Tirol geflüchtet. Laut Polizei fuhren die drei am frühen Freitagmorgen über die Loferer Straße (B178) von Wörgl bis nach St. Johann zum Bahnhof vor den Beamten davon. Dort kam ihr Fahrzeug - ein weißer Kastenwagen - auf den Gleisen zum Stehen.

Polizei schießt auf Flüchtige: Jugendlicher befindet sich nicht in Lebensgefahr

Die Beamten feuerten auf die Flüchtigen - der 14-Jährige wurde getroffen. Der Jugendliche befindet sich derzeit jedoch nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei berichtet. Die beiden anderen flüchteten zu Fuß. Die Polizei konnte sie aber inzwischen ebenso festnehmen.

Warum die Beamten auf die Flüchtenden schossen, ist unklar, berichtet die Tiroler Tageszeitung. Auch ist noch nicht geklärt, ob es zur Schussabgabe kam, als die Verdächtigen noch im Fahrzeug saßen oder bereits ausgestiegen waren. Ob die Beschuldigten ebenfalls bewaffnet waren, ist ebenso noch Gegenstand der Ermittlungen.

Flucht vor der Polizei endet mit Schüssen: Bahnverkehr bis Freitagmittag lahmgelegt

Der Bahnverkehr am Freitagvormittag ist von dem Vorfall betroffen. Weil der Kastenwagen auf den Gleisen stand, fahren voraussichtlich bis 13 Uhr keine Züge zwischen Kitzbühel und Hochfilzen. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Die örtliche Polizei ermittelt nun gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Tirol in diesem Fall.

