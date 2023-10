Kletterer geraten im Wettersteingebirge in Bergnot

Zwei Kletterer steigen im Wettersteingebirge eine Route an der Schüsselkar Südwand. Gen Abend klemmt plötzlich ein Seil - und es geht weder vor, noch zurück.

06.10.2023 | Stand: 22:18 Uhr

Ein Österreichisches Paar ist am Freitagabend auf einer Klettertour an der Schüsselkar Südwand in eine Notlage geraten. Grund dafür war laut Polizei ein eingeklemmtes Seil.

Demnach unternahmen ein 36-Jähriger Österreicher und eine 34-jährige Österreicherin bei Leutasch gemeinsam eine Klettertour im Wettersteingebirge an der Schüsselkar Südwand. Nach der sechsten Seillänge - die Tour besteht laut Polizei aus neun - seilten sich die beiden Kletterer bis zu einem Standplatz bei der fünften Seillänge ab. Als sie das Seil dann abziehen wollten, blieb es zwischen zwei Felsen hängen.

Zwei Kletterer an der Schüsselkar Südwand per Helikopter gerettet

Auch nach mehreren Versuchen konnten die Kletterer das Seil nicht befreien. Da es drohte langsam dunkel zu werden, setzten die beiden um 18.03 Uhr einen Notruf ab.

Die Besatzung des Polizeihubschraubers konnte die beiden Beteiligten noch kurz vor Einbruch der Dunkelheit mittels eines 100-Meter langen Taus aus der Felswand retten und unverletzt ins Tal bringen. Die Rettung gestaltete sich wegen der hohen und steilen Wände der Schüsselkar Südwand als sehr anspruchsvoll.

Viele teils schwere oder tödliche Unfälle in den Alpen beim Klettern oder Wandern

Immer wieder kommt es in den Bergen zu Notsituationen zu denen die Bergrettung ausrücken muss - Teilweise enden die Unfälle tödlich. Erst am Mittwoch ist ein 66-Jähriger auf dem Rückweg von einer Tour vom Großen Bettelwurf in Tirol in den Tod gestürzt. Mehrere Male musste die Bergwacht Ramsau (Bayern) Ende September wegen verletzten oder erschöpften Wanderern ausrücken. Ende September stürzte auch am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ein Wanderer150 Meter in die Tiefe - und damit in den Tod.

