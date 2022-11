17-Jähriger schießt von Fenster aus dreimal auf Frau und trifft sie

Ein 17-Jähriger hat vom Fenster seiner Wohnung in Innsbruck (Tirol) aus dreimal auf eine Frau geschossen. Die 50-Jährige stand auf der Straßenseite gegenüber.

08.11.2022 | Stand: 11:25 Uhr

Ein 17-Jähriger hat am Montagabend in Innsbruck ( Tirol) mit einer Gasdruckpistole auf eine Frau geschossen. Der Jugendliche war laut Polizei gegen 18.30 Uhr am Fenster seiner Wohnung. Von dort aus feuerte er drei Schüsse auf eine 50-Jährige ab - die Bosnierin stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einem Gehsteig.

Mann schießt auf Frau in Innsbruck und trifft sie

Der 17-Jährige traf die 50-Jährige dabei einmal im Bereich der Handfläche, die dadurch aber nicht verletzt wurde. Die Polizei sprach gegen den Mann ein vorläufiges Waffenverbot aus und stellte die Gasdruckpistole sicher. Der 17-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Seine Staatsangehörigkeit ist bislang unklar.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.