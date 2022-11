Schwangere Frau auf Zebrastreifen überfahren - Autofahrer hatte getrunken

Nahe Bregenz ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein alkoholisierter Autofahrer übersah eine schwangere Frau auf einem Zebrastreifen.

06.11.2022 | Stand: 08:49 Uhr

Schwerer Unfall in Vorarlberg am Samstagabend: Eine 25-jährige Fußgängerin wurde auf einem Schutzweg (Zebrastreifen) von einem Autofahrer frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Der 56-jährige Mann hatte die schwangere Frau offenbar übersehen, so die Polizei. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und danach ins Bregenzer Krankenhaus gebracht. Lesen Sie auch: Radler rastet aus und schlägt auf Traktorfahrer ein

Wie die Polizei berichtet, verlief ein Alkoholtest bei dem Autofahrer positiv - außerdem wurden an dem Wagen mehrere schwere technische Mängel sowie eine erhebliche Fristüberschreitung bei der technischen Begutachtung festgestellt.

