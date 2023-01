Eisstück schlägt Loch in Windschutzscheibe - Fahrer im Gesicht verletzt

In Schwarzenberg fällt Eis von einem Lkw und trifft einen entgegenkommenden Pkw. Ein Stück bohrt sich durch die Scheibe und verletzt den Fahrer im Gesicht.

17.01.2023 | Stand: 21:27 Uhr

In etwa so groß wie ein Handball ist das Loch das herunterfallende Eisstücke eines Klein-Lkw in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos in Schwarzenberg ( Vorarlberg) geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve in Richtung Egg.

Dabei kam dem Fahrer des beschädigten Autos in der Kurve ein weißer Klein-Lkw entgegen, bei dem größere Eisstücke vom Dach flogen. Eines der Eisstücke riss das Loch in die Windschutzscheibe, wodurch der Autofahrer im Gesicht verletzt wurde.

Eisstück durchbohrt Windschutzscheibe - Polizei sucht Zeugen und Lkw-Fahrer

Der Mann wurde vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Feldkirch eingeliefert. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Vorfall allem Anschein nach nicht und fuhr weiter. Die Polizei Egg bittet deshalb mögliche Zeugen und den Fahrer des Transporters, sich bei der Inspektion unter der Nummer +43 (0) 59 133 8124 zu melden.

