Ein 62-Jähriger soll sich in Österreich mindestens 13 Mal vor Frauen entblößt und onaniert haben. Der Mann zeigt sich geständig.

14.11.2023 | Stand: 12:30 Uhr

In mindestens 13 Fällen hat ein Mann sich vor Frauen entblößt und öffentlich "geschlechtliche Handlungen" an sich durchgeführt. So berichtet die Polizei. Ermittelt hatten den 62-jährigen Österreicher Beamte der Polizeiinspektionen in den Bezirken Schwaz, Kufstein und Kitzbühel.

Tatverdächtiger Mann im Fall von mindestens 13 Entblößungen vor Frauen ist geständig

Er steht nun im Verdacht die Fälle zwischen Juli 2021 und August 2023 begangen zu haben. Der Mann ist geständig. Er ist auf freiem Fuß, wird aber an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.