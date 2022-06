Mountainbiker stürzt in Tirol ab und wird schwer verletzt

In Schwaz in Tirol ist ein Mountainbiker am Sonntag abgestürzt. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Was genau passiert ist.

27.06.2022 | Stand: 09:40 Uhr

In Tirol ist am Sonntag ein Mountainbiker abgestürzt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Der 39-Jährige war gegen 9.30 Uhr auf dem Weg von seiner Urlaubsunterkunft in Fügen nach Schwaz. Dabei fuhr er mit seinem Mountainbike über die Forststraße zum Hecherhaus.

Mountainbiker bei Unfall in Tirol schwer verletzt

Nach einer Rast am Hecherhaus setzte der 39-Jährige seine Fahrt entlang des rot markierten Wanderwegs (Bockstallweg) in Richtung Naunzalm-Hochleger fort. Auf einer Höhe von 1890 Metern verlor der Mann in einer Steilpassage die Kontrolle über sein Mountainbike. In der Folge stürzte er etwa 100 Meter über steiles Wiesen- und Waldgelände ab. Dieses ist teilweise auch mit Felsen durchsetzt.

Bei dem Sturz zog sich der Mountainbiker schwere Verletzungen zu. Trotzdem gelang es ihm, seinen Freund, der in der Unterkunft geblieben war, über den Unfall zu informieren. Sein Freund setzte dann einen Notruf ab. Der Schwerverletzte wurde von den Einsatzkräften der Bergrettung Schwaz und einem Rettungshubschrauber per Tau geborgen und in ein Krankenhaus geflogen.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.