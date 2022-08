E-Bike-Fahrer verunglückt nahe der Granatalm in Tirol tödlich - Weiterer Radfahrer schwer verletzt

Bei einer E-Bike-Tour von der Penkenbahn zur Granatalm in Richtung Mittertretalm Hochleger in Tirol ist ein 78-Jähriger ums Leben gekommen.

29.08.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Bei einer E-Bike-Tour am Sonntag in Tirol ist ein 78-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, startete eine 22-köpfige Reisegruppe aus Tschechien mit einem 48-jährigen Guide gegen 9 Uhr in Mayrhofen eine E-Bike-Tour auf der markierten Mountainbikestrecke. Sie wollten von der Bergstation der Penkenbahn zur Granatalm und von dort auf dem Schotterweg in Richtung Mittertretalm Hochleger fahren.

E-Bike-Tour in Tirol: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Etwa 400 Meter nach der Granatalm geht der Weg in eine steile Passage mit 20 Grad Gefälle über. In diesem Bereich stürzte gegen 10.30 Uhr ein 63-jähriger und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Während der Gruppen-Guide bei dem Verletzten Erste Hilfe leistete, fuhr ein 78-Jähriger die steile Passage laut Polizei ohne Helm ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein E-Bike. Er stürzte in der Folge und schlug in einem felsdurchsetzten Graben mit dem Kopf auf. Der 78-Jährige blieb regungslos neben dem Weg liegen. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Bergrettung Mayrhofen und die Bahnbediensteten bargen den Leichnam, ein Bestattungsunternehmen brachte ihn ins Tal. Die Staatsanwaltschaft gab den Verstorbenen zur Beerdigung frei.

