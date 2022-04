70-Jähriger tötet erst seine Frau und dann sich selbst

In einem Einfamilienhaus im Bezirk Kitzbühl hat ein Mann offenbar seine Frau (68) umgebracht. Die Polizei fand den Ehemann später tot in einem Wald auf.

24.04.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Die Polizei wurde am Sonntagmittag gegen 13 Uhr von einem möglichen Tötungsdelikt in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) in Kenntnis gesetzt. Die Beamten fanden in einem Einfamilienhaus die Leiche einer 68 jährigen Einheimischen auf. Sie war offenkundig durch Fremdverschulden zu Tode gekommen.

Frau in Schwendt getötet - Ehemann ist tatverdächtig

Durch dei Ermittlungen vor Ort war der 70-jährige Ehegatte tatverdächtig. Nachdem sein Aufenthalt zunächst unbekannt war, löste die Polizei eine Fahndung aus. Der 70 jährige wurde schließlich noch im Bezirk Kitzbühel in einem Wald etwas abseits einer Bundesstraße tot aufgefunden.

Nach derzeitigen Stand geht die Polizei davon aus, dass der 70 jährige Mann seine Ehefrau durch einen Angriff auf den Hals tötete und anschließend einen Suizid verübte. Messer oder Schusswaffen wurden offenbar nicht verwendet. Die Obduktionen der beiden Leichen wurden von einem Staatsanwalt in Innsbruck angeordnet. Mit weiteren Erkenntnissen rechnet die Polizei im Laufe des Montags.

