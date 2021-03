Weil er sein Handy nicht hergeben wollte, verletzen zwei Männer einen 21-Jährigen am Montag durch Tritte und Schläge schwer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

18.03.2021 | Stand: 12:05 Uhr

Weil sie sein Handy haben wollten, haben zwei Männer am Montag in Mäder im Vorarleberger Bezirk Feldkirch einen 21-Jährigen schwer verletzt, indem sie ihn geschlagen und getreten haben, selbst als der Mann schon am Boden lag.

Am Montagabend kurz vor 22 Uhr ging der 21-Jährige laut Polizei in Mäder auf der Reichshofstraße mit seinem Hund spazieren. Auf Höhe der Bushaltestelle „Gasthaus Adler“ blieb ein weißer Pkw stehen, der aus Richtung Dorfzentrum kam. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei Männer aus, gingen auf den 21-Jährigen zu und fragten ihn, was für ein Handy er besäße. Der Fahrer des Autos blieb im Fahrzeug. Als der 21-Jährige den beiden Männern das Handy zeigte, forderten sie ihn auf, ihnen dieses Handy zu übergeben.

Schwere Körperverletzung in Mäder (Vorarlberg): Männer schlagen und treten 21-Jährigen

Wie die Polizei berichtet, weigerte sich der 21-Jährige, sein Handy herzugeben. Daraufhin schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht, wodurch der 21-Jährige zu Boden fiel. Danach schlugen und traten beide Männer auf ihr Opfer ein und hörten erst auf, als ein unbeteiligter Pkw aus Richtung Mäder-Ortszentrum angefahren kam und dessen Fahrer sich verbal in das Geschehen einbrachte. Die Täter flüchteten. Auch der 21-Jährige nutzte die Gelegenheit und floh. Das schwerverletzte Opfer rief anschließend selbst von daheim aus die Rettungskräfte.

Täterbeschreibung: Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall am Montag in Mäder

Täter 1: Etwa 28-35 Jahre alt, knapp 185 cm groß, trug einen gepflegten Vollbart und kurz geschnittene Haare. Dieser Täter hatte ein Tattoo auf dem Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger.

Täter 2: Etwa 25 Jahre alt, knapp 180 cm groß. Dieser Täter wurde von Täter 1 „Hüsi“ gerufen.

Täter 3: Beschreibung unbekannt.

Die Polizei bittet den Autofahrer, der zum Tatort hinzukam sowie weitere Zeugen, sich bei Polizeiinspektion Altach unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8151 zu melden.

