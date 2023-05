Bei einem schweren Arbeitsunfall in Partenen (Vorarlberg) ist ein 90-jähriger Mann verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber musste ihn ins Krankenhaus fliegen.

13.05.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Offenbar war der pensionierte Zimmermeister alleine in einer Schreinerei mit Sägearbeiten beschäftigt, als er mit seiner rechten Hand in das laufende Sägeblatt kam. Die Säge trennte ihm zwei Finger am forderen Finger-Glied ab, so die Polizei.

Der Verletzte konnte selbst im angrenzenden Haus Hilfe holen - ein Notarzthubschrauber brachte ihn ins Feldkircher Krankenhaus.

