Bei einem Skiunfall in Kühtai (Tirol) zieht sich ein 58-jähriger Deutscher eine schwere Verletzung am Kopf zu. Ein Hubschrauber fliegt ihn ins Krankenhaus.

13.02.2023 | Stand: 22:16 Uhr

Zu einem schweren Skiunfall ist es am Montagvormittag in Kühtai in Tirol gekommen. Ein 58-jähriger Skifahrer prallte mit einer 16-jährigen Skifahrerin zusammen. Dabei verletzte sich der Mann schwer am Kopf und musste mit einem Notarzthubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

