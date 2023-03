Skifahrer Kollidieren am Stubaier Gletscher - Mann fliegt über Pistenrand

Bei einem Skiunfall am Stubaier Gletscher ist ein 50-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der verkleidete Unfallgegner des Mannes fuhr einfach weiter.

08.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Bei einem schweren Skiunfall ist am Mittwoch ein 50-jähriger Mann schwer verletzt worden. Am Stubaier Gletscher an der „Eisjochzunge“ prallte der Mann mit einem unbekannten Skifahrer zusammen. Dabei stürzte der 50-Jährige, rutschte über den Pistenrand hinaus, riss durch den Sturz eine Pistenmarkierung mit und kam erst fünf Meter ausßerhalb der Piste schwer verletzt zum Liegen.

Der etwa 40-jährige Unfallgegner fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nachkommende Skifahrer leisteten dem Verletzten erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 50-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Bei Ski-Unfällen am Sonntag wurden in Österreich mindestens 15 Menschen verletzt.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat diesen Skifahrer gesehen?

etwa 40 Jahre alt

zwei schwarze Stoffohren über dem Skihelm

bekleidet mit einem beflockten Eishockeytrikot

Zeugen des Unfalles und Gesuchte sollen sich bei der Polizei in Neustift im Stubaital (Tel. 059133/7119) melden.