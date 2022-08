Schwerer Unfall auf der Fernpassstraße: Auto überschlägt sich mehrfach

Bei Bichlbach hat es am Sonntagnachmittag heftig gekracht: Ein deutscher Autofahrer fuhr mit seinem Wagen in das Fahrzeug eines Niederländers und flog dann ab.

21.08.2022 | Stand: 21:17 Uhr

Der Unfall geschah gegen 14.45 Uhr auf der B179 bei Bichlbach. Ein 57-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Reutte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das mit vier Personen besetzte Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in die Leitplanke und anschließend in das entgegenkommende Fahrzeug eines 67-jährigen Niederländers.

Unfall bei Bichlback: Auto überschlägt sich mehrmals

Ein Ausweichmanövers des Niederländers hatte den Zusammenprall nicht mehr verhindern können. Das Auto des 57-Jährigen kam durch die Wucht des Anpralls ins Schleudern und stürzte rund 12 Meter sich mehrmals überschlagend über eine Böschung. Dort kam es wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Durch den Unfall wurde der Deutsche sowie zwei Insassen unbestimmten Grades und der vierte Insasse schwer verletzt. Der niederländische Autofahrer sowie seine Frau wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Die Verletzen wurden ins Krankenhaus nach Reutte gebracht. Die schwer verletzte Person wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

