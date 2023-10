Schwerer Unfall auf Landesstraße 288: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag bei Pinswang in Tirol. Ein deutscher Motorradfahrer stieß auf der L 288 mit einem Auto zusammen.

30.10.2023 | Stand: 07:31 Uhr

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, fuhr ein Motorradfahrer (25) aus Deutschland am Sonntag (29. Oktober 2023) gegen 16.50 Uhr von Pinswang kommend in Richtung Deutschland. In einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet der Deutsche auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte frontal mit einem - durch eine Vollbremsung bereits zum Stillstand gekommenen - Auto eines 59-jährigen Österreichers.

(Lesen Sie auch: Plötzlich von Windböe erfasst: Radler schwer verletzt am Achensee)

Der Motorradfahrer wurde über das Auto des Österreichers geschleudert und kam neben dem Wagen zum Liegen. Die anwesenden Personen leisteten sofort Erste-Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Unfall in Pinswang: Motorradfahrer wird mit Rettungshubschrauber nach Kempten geflogen

Der 25-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Kempten geflogen. Woher der Mann genau stammte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Schwerer Unfall bei Pinswang: Landesstraße zwischenzeitlich gesperrt

Der Auto-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert und dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.

Die Landesstraße 288 war am Sonntag für die Dauer der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt.

Am Mittwoch hatte sich in Weilheim-Schongau (Regierungsbezirk Oberbayern) ein tragischer Unfall ereifnet: ein 67-jähriger Motorradfahrer war von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte gegen ein Auto und starb noch an der Unfallstelle. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren:

Deutsche Motorradfahrerin überlebt Sturz in Schlucht in Vorarlberg

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.