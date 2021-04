Schwerer Unfall im Ambergtunnel in Rankweil - zwei Verletzte

Bei einem Unfall im Ambergtunnel in Rankweil in Vorarlberg sind zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei sperrte den Tunnel - der Verkehr wurde umgeleitet.

28.04.2021 | Stand: 11:38 Uhr

Bei einer Frontalkollision am Dienstagabend in Rankweil in Österreich sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhren eine 26-jährige Frau und ein 53-jähriger Mann mit ihren Autos hintereinander in Fahrtrichtung Deutschland (Oströhre) in den Ambergtunnel. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein 46-Jähriger mit seiner Ehefrau in Richtung Tirol.

Frontalkollision und Auffahrunfall im Ambergtunnel in Österreich

Laut Polizei fanden am Dienstagabend auf der Gegenfahrbahn (Weströhre) Wartungsarbeiten statt. Der Verkehr wurde über die Oströhre umgeleitet. Zudem galt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Stundenkilometern.

Der 46-jährige Autofahrer nutzte diese Umleitung in der Oströhre. Dabei kollidierte er frontal mit dem Auto der 26-jährigen Fahrerin. Der nachfolgende Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr von hinten auf das Auto der jungen Frau auf.

Die 26-Jährige sowie die Ehefrau des 46-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungdienst brachte die beiden ins Krankenhaus in Feldkirch. Alle drei beteiligten Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Während der Bergung war die Oströhre des Ambergtunnels komplett gesperrt. Da auch die Weströhre gesperrt war, wurde der Verkehr über Feldkirch umgeleitet.

Lesen Sie auch: Unfall in Tettnang: 66-jährige Autofahrerin stirbt

Lesen Sie auch