Zwei Motorradfahrer stoßen bei Überholmanöver zusammen - Fahrer schwer verletzt

Beim Überholen in Bschlabs übersah ein Motorradfahrer einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Die beiden 59-Jährigen stießen zusammen und wurden schwer verletzt.

02.07.2023 | Stand: 18:34 Uhr

Bei einem Unfall in Bschlabs in Tirol sind zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ein 59-Jähriger als letztes Mitglied einer dreiköpfigen Motorradgruppe auf der Landstraße bei Bschlabs bergauf in Richtung Imst unterwegs. Nachdem die vorausfahrenden Mitglieder der Gruppe bereits einen Linienbus überholt hatten, setzte der ebenfalls zum Überholen an.

Unfall in Bschlabs: Motorradfahrer verlieren die Kontrolle und stürzen

Dabei übersah er einen entgegenkommenden gleichaltrigen Motorradfahrer, der auf der Landstraße von Bschlabs in Richtung Elmen fuhr. Die beiden Motorradfahrer streiften sich, woraufhin sie Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und stürzten. Die 59-Jährigen zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Linienbusses setzte sofort einen Notruf ab. Einer der beiden Motorradfahrer wurde mit einem offenen Beinbruch ins Klinikum nach Murnau geflogen. Der andere kam mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch sowie Rippenbrüchen ins Krankenhaus nach Reutte. Die Straße war an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

Im Einsatz waren das Rote Kreuz Elbigenalp, der Einsatzleiter Reutte, mehrere First Responder, zwei Notarzthubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr Bschlabs mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kräften und eine Streife der Polizeiinspektion Elbigenalp.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.