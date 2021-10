Raus aus dem Kanzleramt, rein ins Parlament: Kunz als Abgeordneter vereidigt

Am Donnerstag ist Sebastian Kurz als Abgeordneter im Parlament von Österreich eingesetzt worden. Der umstrittene Ex-Kanzler genießt damit Immunität - vorerst.

14.10.2021 | Stand: 10:07 Uhr

Nach seinem Rücktritt als Kanzler Österreichs ist Sebastian Kurz am Donnerstag als Abgeordneter im Parlament vereidigt worden. Trotz der Korruptionsermittlungen gegen Kurz bleibt der 35-Jährige Parteichef der konservativen ÖVP und wird künftig die Fraktion im Nationalrat anführen.

Mit dem Wechsel ins Parlament genießt Kurz zunächst Immunität. Das Parlament kann aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft entscheiden, ob ein Parlamentarier der Justiz ausgeliefert wird. Kurz hat aber ohnehin angekündigt, auf die Immunität verzichten zu wollen.

Ehemaliger Kanzler von Österreich: Kurz wechselt ins Parlament

Gegen den ehemaligen Regierungschef laufen zwei Ermittlungsverfahren. Zum einen untersucht die Staatsanwaltschaft den Verdacht einer Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss, der Korruption im öffentlichen Sektor untersuchte. Zum anderen gehen die Fahnder dem Verdacht nach, dass Kurz und sein Führungszirkel positive Medienberichte und geschönte Umfragen mit Steuergeld erkauft haben. Gegen insgesamt zehn Personen wird wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt. Kurz bestreitet die Vorwürfe.

Bilderstrecke

Alexander Schallenberg - das ist der neue Bundeskanzler von Österreich

1 von 6 Alexander Schallenberg (ÖVP) ist der neue Bundeskanzler von Österreich. Nach den Korruptionsvorwürfen und dem daraus folgenden Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz rückte Schallenberg nach. Am Montag, 11. Oktober 2021, wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei vereidigt. Bild: Lisa Leutner, dpa Alexander Schallenberg (ÖVP) ist der neue Bundeskanzler von Österreich. Nach den Korruptionsvorwürfen und dem daraus folgenden Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz rückte Schallenberg nach. Am Montag, 11. Oktober 2021, wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei vereidigt. Bild: Lisa Leutner, dpa 2 von 6 Schallenberg ist als Sohn eines Botschafters in Indien, Spanien und Frankreich aufgewachsen. Später hat er Jura studiert. Er leitete fünf Jahre lang die Rechtsabteilung der österreichischen EU-Vertretung in Brüssel. Auf dem Bild empfängt Alexander Schallenberg (r), als Außenminister von Österreich Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Bild: Georg Hochmuth, dpa (Archiv) Schallenberg ist als Sohn eines Botschafters in Indien, Spanien und Frankreich aufgewachsen. Später hat er Jura studiert. Er leitete fünf Jahre lang die Rechtsabteilung der österreichischen EU-Vertretung in Brüssel. Auf dem Bild empfängt Alexander Schallenberg (r), als Außenminister von Österreich Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Bild: Georg Hochmuth, dpa (Archiv) 3 von 6 Schallenberg wurde Pressesprecher im österreichischen Außenministerium, wo er auch für den damaligen Außenminister Sebastian Kurz (Bild, rechts) arbeitete. 2017 nimmt Kurz ihn mit ins Kanzleramt und übergibt ihm die Stabsstelle Strategie und Planung. Bild: Roland Schlager, dpa (Archiv) Schallenberg wurde Pressesprecher im österreichischen Außenministerium, wo er auch für den damaligen Außenminister Sebastian Kurz (Bild, rechts) arbeitete. 2017 nimmt Kurz ihn mit ins Kanzleramt und übergibt ihm die Stabsstelle Strategie und Planung. Bild: Roland Schlager, dpa (Archiv) 4 von 6 Nach dem Ibiza-Skandal in Österreich wird Schallenberg Außenminister in der Übergangsregierung von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Aber auch nach dem erneuten Wahlsieg von Kurz im Jahr 2019 bleibt er auf dem Posten. Auf dem Bild spricht Schallenberg mit Mike Pompeo (l), Außenminister der USA, bei dessen Besuch in Österreich. Bild: Roland Schlager, dpa (Archiv) Nach dem Ibiza-Skandal in Österreich wird Schallenberg Außenminister in der Übergangsregierung von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Aber auch nach dem erneuten Wahlsieg von Kurz im Jahr 2019 bleibt er auf dem Posten. Auf dem Bild spricht Schallenberg mit Mike Pompeo (l), Außenminister der USA, bei dessen Besuch in Österreich. Bild: Roland Schlager, dpa (Archiv) 5 von 6 Am Samstag, 9. Oktober 2021, gab es dann die große Überraschung: Alexander Schallenberg soll Bundeskanzler und damit Nachfolger von Sebastian Kurz werden. Bild: Georg Hochmuth, dpa Am Samstag, 9. Oktober 2021, gab es dann die große Überraschung: Alexander Schallenberg soll Bundeskanzler und damit Nachfolger von Sebastian Kurz werden. Bild: Georg Hochmuth, dpa 6 von 6 Alexander Schallenberg noch als Außenminister bei einem Treffen mit Heiko Maas (SPD, r), Außenminister von Deutschland, im österreichischen Außenministerium. Der 52-Jährige ist verheiratet und hat vier Kinder. Bild: Michael Gruber, dpa (Archiv) Alexander Schallenberg noch als Außenminister bei einem Treffen mit Heiko Maas (SPD, r), Außenminister von Deutschland, im österreichischen Außenministerium. Der 52-Jährige ist verheiratet und hat vier Kinder. Bild: Michael Gruber, dpa (Archiv) 1 von 6 Alexander Schallenberg (ÖVP) ist der neue Bundeskanzler von Österreich. Nach den Korruptionsvorwürfen und dem daraus folgenden Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz rückte Schallenberg nach. Am Montag, 11. Oktober 2021, wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei vereidigt. Bild: Lisa Leutner, dpa Alexander Schallenberg (ÖVP) ist der neue Bundeskanzler von Österreich. Nach den Korruptionsvorwürfen und dem daraus folgenden Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz rückte Schallenberg nach. Am Montag, 11. Oktober 2021, wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei vereidigt. Bild: Lisa Leutner, dpa

Wegen der Korruptionsaffäre hatten die mitregierenden Grünen ultimativ die Ablöse von Kurz gefordert. Am Montag wurde der bisherige Außenministers Alexander Schallenberg als sein Nachfolger im Kanzleramt vereidigt.