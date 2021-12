Sebastian Kurz legt alle politischen Ämter nieder

Der ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz ist von allen politischen Ämtern zurückgetreten. Das sind die Gründe.

Der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, Sebastian Kurz, ist am Donnerstag von allen politischen Ämtern zurückgetreten. Das berichtet die Bild-Zeitung. Kurz ist im Oktober als Bundeskanzler zurückgetreten. Jetzt gibt er auch seinen Chef-Posten bei der ÖVP ab. Am Donnerstag um 11.30 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant, in der Kurz wohl seinen Rücktritt öffentlich bekanntgeben wird und Stellung zu seiner Entscheidung beziehen will.

Der 35-Jährige ist vor ein paar Tagen das erste Mal Vater geworden. Offenbar will er sich ins Private zurückziehen und sich beruflich neu orientieren. Als sein Nachfolger als ÖVP-Chef wird laut Kronen-Zeitung der österreichische Innenminister Karl Nehammer gehandelt.

Gegen Kurz laufen Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft wegen des Verdachts der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss und wegen des Verdachts der Untreue. Kurz und seine politischen Mitstreiter sollen seinen Aufstieg an die Regierungsspitze untere anderem mit mit Hilfe von Steuergeldern befördert haben. (mit dpa)

