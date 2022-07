Sechs Menschen nach schwerem Verkehrsunfall in Lustenau im Krankenhaus

In Lustenau (Vorarlberg) ist eine 82-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Insgesamt sechs teils schwer verletzte Menschen und vier kaputte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Lustenau. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt, ist eine 82-Jährige am Donnerstag mit ihrem Auto in Lustenau auf Höhe des Hundesportplatzes auf die Gegenfahrbahn geraten.

Zwei Männer werden bei Unfall in Lustenau in ihren Autos eingeklemmt

Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und prallte front mit zwei weiteren Fahrzeugen. Ein Auto stellte sich quer und wurde in den Straßengraben geschleudert. Zwei Autofahrer wurden jeweils in ihren Wagen eingeklemmt. Die Feurewehr Lustenau befreite die beiden schwer verletzten Männer, sie wurden ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Auch die 82-jährige Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber nach Dornbirn gebracht.

Eine Beifahrerin und ihre zwei jugendlichen Kinder erlitten "Verletzungen unbestimmten Grades", teilt die Polizei mit. Sie werden im Krankenhaus Bregenz behandelt.

