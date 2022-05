Fahrer verhakt sich an Gaspedal: Jeep rast über Parkplatz und kracht gegen Auto, Masten und Mauer

Ein Autofahrer verhakt sich in Hard (Vorarlberg) mit dem Fuß beim Gaspedal. Auf einmal schießt sein Jeep los und rast über einen Parkplatz gegen drei Dinge.

Ein 80-Jähriger und seine 77-Jährige Frau sind bei einem Unfall in Hard ( Vorarlberg) verletzt worden. Der Senior stand laut Polizei mit seinem Jeep auf dem Parkplatz eines Geschäfts, seine Ehefrau war mit ihm im Wagen. Auf einmal verhakte der Mann sich mit dem Fuß am Gaspedal, das daraufhin durchgedrückt wurde.

Auto rast über Parkplatz und kracht frontal gegen Wagen

Der Jeep mit Automatikgetriebe schoss daraufhin los und raste quer über den Parkplatz. Der Wagen prallte frontal mit einem Pkw zusammen, der auf dem Parkplatz stand und etwa 20 Meter weit mitgeschoben wurde. Der Jeep durchbrach anschließend einen Aluminiumzaun und fuhr über eine etwa ein Meter hohe Mauer hinab auf eine Straße, die am Parkplatz vorbeiführte.

Jeep prallt gegen Telefonmasten, der daraufhin umknickt

Der Wagen prallte an der Straße gegen einen Telefonmasten, der dadurch abbrach, weggeschleudert wurde und den Gartenzaun eines Hauses beschädigte. Der 80-Jährige legte dann den Rückwärtsgang ein - der Jeep prallte daraufhin gegen die Mauer, über die er zuvor gefahren war.

Senior und Ehefrau bei Unfall in Hard verletzt

Der 80-Jährige und die 77-Jährige wurden unbestimmten Grades verletzt, der Rettungsdienst brachte das Paar isn Landeskrankenhaus Bregenz. An allen Fahrzeugen, an der Mauer und am Masten entstand hoher Schaden. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehr Hard mit zwei Fahrzeugen und gut zwölf Kräften. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt.

