21-Jährigen verlassen beim Wandern die Kräfte - Hubschrauber im Einsatz

Ein 21-jähriger Deutscher will mit seiner Mutter in Vorarlberg wandern gehen. Doch beim Abstieg verlassen ihn die Kräfte. Die Bergrettung muss kommen.

18.08.2023 | Stand: 18:31 Uhr

Am Freitagnachmittag musste die Bergrettung im Silbertal mit einem Hubschrauber anrücken. Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-jähriger Deutscher am Berg in Not.

Demnach war der junge Mann am Freitag zusammen mit seiner Mutter von Schruns ( Vorarlberg) mit der Bergbahn auf den Weg zur Vorderen Kapellalpe aufgebrochen. Von dort aus wanderten die beiden auf dem Fahrweg in Richtung Innere Kapellalpe und wollten über den Fußweg ins Silbertal absteigen.

Hubschrauber im Silbertal: Junger Mann klappt nahe der Kapellalpe zusammen

Im sogenannten Schattenwald auf einer Höhe von 1400 Metern verließen den 21-Jährigen Sohn die Kräfte und ein weiterer Abstieg war nicht möglich. Die Mutter setzte daraufhin einen Notruf ab. Die Bergrettung flog den jungen Mann daraufhin mittels 40-Meter-Tau und Hubschrauber ins Tal.